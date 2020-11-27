Шанхай, Китай, , 04:09 — REGNUM Полиция Шанхая раскрыла банду, занимавшуюся производством и продажей контрафактных кроссовок Nike, в деятельность которой было вовлечено 120 млн юане (около $18 млн), сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

По данным Шанхайского муниципального бюро общественной безопасности, 15 членов банды вместе с ее лидером по фамилии Тянь были арестованы. Полиция осуществила рейд на цех банды, расположенный в городе Путянь в провинции Фуцзянь на востоке страны 6 ноября, изъяв более 60 тыс. пар кроссовок Nike, а также 100 тыс. пар полуфабрикатов и 500 наборов производственного оборудования.

Полицейское расследование показало, что бандиты действовали с января 2019 года, а подделки продавались через онлайн-каналы. Банда изготовляла подделки, основываясь на спросе интернет-магазинов, сообщили в полиции.

Мошенники предоставляли обувь продавцам, которые продавали по ценам от 20 до 50% ниже подлинной продукции под видом внутренних покупок, остатков акций и промо-кодов. Дело все еще расследуется.