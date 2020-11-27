Киев, , 03:59 — REGNUM Дефицит государственного бюджета Украины на 2020 год составляет $3 млрд, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, такая нехватка средств образовалась из-за отсутствия кредитов от международных организаций. Марченко отметил, что в апреле, когда он стал министром, планировалось, что страна до конца года получит $6 млрд кредитных средств. Однако, как отметил глава минфина, Украине выделили только половину этой суммы.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что экономическая ситуация в стране сложная, но контролируемая. Марченко добавил, что власти страны ведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и надеются получить заемные средства до конца текущего года или в начале следующего.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта написал на своей странице в Facebook о том, что впервые за десятилетие украинская казна опустела и страна не может производить выплаты по долгам.

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