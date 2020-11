Пекин, , 03:47 — REGNUM Несколько китайский банковских, страховых и кредитных организаций были раскритикованы за взимание чрезмерных сборов по займам для малого и микробизнеса, что противоречит указаниям властей по снижению финансового бремени для таких предприятий, сообщает агентство Синьхуа.

Целевые проверки, проведенные Главным управлением Госсовета и Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC), показали, что некоторые филиалы Промышленного и коммерческого банка и Китая и банка China Minsheng взимали плату по кредитам малому бизнесу и микропредприятиям, которая должна была быть отменена.

Инклюзивная финансовая компания под управлением Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. и Industrial Bank Co., Ltd. сгруппировала страховые продажи при предоставлении кредитов предприятиям с целью взимания высоких сборов по обслуживанию, говорится в заявлении регулятора.

CBIRC призвал финансовые институты усилить поддержку бизнеса, чтобы помочь фирмам преодолеть трудности, а не навязывать необоснованные условия. Регулятор призвал бороться с практикой, которая нарушает новые правила кредитования бизнеса.