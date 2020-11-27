Москва, 27 ноября 2020, 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы вынес вердикт по иску Минобороны России к «Уралтрансмашу» на сумму почти 790 млн рублей, которые фигурировали как неустойка по госконтракту. В ходе слушаний был заявлен встречный иск. В результате судья удовлетворил требования лишь частично и применил правило взаимозачёта. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
Иск к АО «Уралтрансмаш», которое работает в Свердловской области с 1817 года, был удовлетворён частично. С ответчика взыскали неустойку в размере 45 737 981 рубля 62 копеек.
Напомним, «Уралтрансмаш» выпускает трамваи, нефтеоборудование и самоходные гаубицы, а также иную продукцию для силовых ведомств. На конец декабря 2019 года, 99,9% акций завода принадлежало АО «Концерн «Уралвагонзавод».