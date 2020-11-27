Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы вынес вердикт по иску Минобороны России к «Уралтрансмашу» на сумму почти 790 млн рублей, которые фигурировали как неустойка по госконтракту. В ходе слушаний был заявлен встречный иск. В результате судья удовлетворил требования лишь частично и применил правило взаимозачёта. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иск к АО «Уралтрансмаш», которое работает в Свердловской области с 1817 года, был удовлетворён частично. С ответчика взыскали неустойку в размере 45 737 981 рубля 62 копеек.

«Встречный иск удовлетворить в части взыскания с Минобороны России в пользу АО «Уралтрансмаш» неустойки в размере 7 546 596 руб. 28 коп., а также 110 437 руб. расходов по госпошлине, — отмечает судья. — В результате зачёта первоначальных и встречных требований взыскать с акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 38 080 948 рублей 34 копейки».

Напомним, «Уралтрансмаш» выпускает трамваи, нефтеоборудование и самоходные гаубицы, а также иную продукцию для силовых ведомств. На конец декабря 2019 года, 99,9% акций завода принадлежало АО «Концерн «Уралвагонзавод».