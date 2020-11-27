Липецк, , 03:13 — REGNUM Арбитраж Центрального округа отклонил кассационную жалобу АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» на решения судов предыдущих инстанций, которые подтвердили законность начисления многомиллионного долга. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Ещё в декабре 2014 года кондитерская фабрика «Рошен», которую связывают с корпорацией Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, потребовала в арбитраже Липецкой области признания «незаконными решений межрайонной инспекции ФНС по Липецкой области от 2 октября 2014 года». Истец также требовал возвратить ему налог на добавленную стоимость в сумме 25 869 284 рубля «за четвертый квартал 2013 года», а также начислить проценты за период с 21 мая 2014 года и по день фактической выплаты.

В ходе слушаний уточнялось, что в 2014 году фабрику привлекли к налоговой ответственности и оштрафовали на 4,5 млн рублей, начислив пени в размере 1 775 669,77 рубля. Также компании было предложено уплатить «недоимку по налогу на добавленную стоимость в сумме 29 229 286 рублей». Ещё одним решением «применение ОАО ЛКФ «Рошен» налоговых вычетов за 4 квартал 2014 года в сумме 55 098 570,14 рубля признано необоснованным, в связи с этим обществу отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 25 869 284 рубля».

Заявитель указывал на то, что «основанием принятия обжалуемых решений являлся вывод о завышении стоимости» строительных работ, с которым он не согласен. В свою очередь, представитель налогового органа «указал на общее завышение стоимости относительно сметной исходя из результатов проведенных исследований».

"Налоговым органом установлена схемность, направленная на незаконное возмещение НДС из бюджета, которая проявлялась как в составлении заведомо недостоверных документов, так и в движении средств через расчётный счёт подрядчика ООО НПФ «Металлимпресс» и подконтрольных ему фирм-однодневок, вывод на подконтрольные организации и обналичивание, что подтверждается схемами движения денежных средств, выписками по расчетным счетам, характеристиками контрагентов налогоплательщиков, а также протоколом допроса свидетеля Слыщенко», — отмечалось в материалах дела.

В феврале 2020 года после пересмотра и обжалования первоначального вердикта окружной суд отклонил притязания фабрики, отказав в признании решения налогового органа незаконным. Обжаловать этот вердикт в конце ноября 2020 года компания не смогла.

Напомним, фабрику в Липецкой области Roshen купила в 2001 году, а в 2004 году была построена новая производственная площадка. В сентябре 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что фабрика остановилась «на неопределенный срок из-за наложенного на имущество ареста», а корпорация ищет на активы покупателя.