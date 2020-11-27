Липецк, 27 ноября 2020, 03:13 — REGNUM Арбитраж Центрального округа отклонил кассационную жалобу АО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» на решения судов предыдущих инстанций, которые подтвердили законность начисления многомиллионного долга. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, передаёт ИА REGNUM.
Ещё в декабре 2014 года кондитерская фабрика «Рошен», которую связывают с корпорацией Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, потребовала в арбитраже Липецкой области признания «незаконными решений межрайонной инспекции ФНС по Липецкой области от 2 октября 2014 года». Истец также требовал возвратить ему налог на добавленную стоимость в сумме 25 869 284 рубля «за четвертый квартал 2013 года», а также начислить проценты за период с 21 мая 2014 года и по день фактической выплаты.
В ходе слушаний уточнялось, что в 2014 году фабрику привлекли к налоговой ответственности и оштрафовали на 4,5 млн рублей, начислив пени в размере 1 775 669,77 рубля. Также компании было предложено уплатить «недоимку по налогу на добавленную стоимость в сумме 29 229 286 рублей». Ещё одним решением «применение ОАО ЛКФ «Рошен» налоговых вычетов за 4 квартал 2014 года в сумме 55 098 570,14 рубля признано необоснованным, в связи с этим обществу отказано в возмещении налога на добавленную стоимость в сумме 25 869 284 рубля».
Заявитель указывал на то, что «основанием принятия обжалуемых решений являлся вывод о завышении стоимости» строительных работ, с которым он не согласен. В свою очередь, представитель налогового органа «указал на общее завышение стоимости относительно сметной исходя из результатов проведенных исследований».
В феврале 2020 года после пересмотра и обжалования первоначального вердикта окружной суд отклонил притязания фабрики, отказав в признании решения налогового органа незаконным. Обжаловать этот вердикт в конце ноября 2020 года компания не смогла.
Напомним, фабрику в Липецкой области Roshen купила в 2001 году, а в 2004 году была построена новая производственная площадка. В сентябре 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что фабрика остановилась «на неопределенный срок из-за наложенного на имущество ареста», а корпорация ищет на активы покупателя.