Берлин, , 01:01 — REGNUM Российский трубоукладчик «Академик Черский», который, как предполагалось ранее, может быть задействован для достройки «Северного потока — 2» возвращается в Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Последний месяц судно было пришвартовано в немецком порту Мукран — логистической базе «Северного потока — 2». По данным Marine Traffic, трубоукладчик прибудет в Россию 28 ноября.

Вместе с тем, в немецком порту всё ещё остаются судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. В последний год проект столкнулся с серьёзным санкционным давлением со стороны США.

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