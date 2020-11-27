Тегеран, , 08:58 — REGNUM 26 ноября министр нефти Ирана Биджан Зангане объявил, что Исламская Республика добывает 400 000 баррелей нефти в день на юго-западном совместном месторождении Азадеган. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Эта цифра составляла 70 000 баррелей в сутки в предыдущие годы», — сказал Зангане на церемонии открытия нефтяных проектов в юго-западной провинции Хузестан, проходившей онлайн в присутствии президента страны Хасана Рухани. Иранский президент торжественно запустил три национальных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ).

«Добыча нефти с совместного месторождения представляет огромное значение для государства, так как позволяет удовлетворить различные нужды иранского народа», — отметил иранский министр.

Совместное нефтяное месторождение Азадеган расположено в Иране к западу от реки Карун, недалеко от границы с Ираком.