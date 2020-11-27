Тегеран, , 08:59 — REGNUM 26 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика обладает устойчивой экономикой, которая позволяет поставлять продукцию в мировые и региональные государства по более низким ценам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с речью на церемонии открытия национальных нефтяных проектов на западе, юго-западе и юге страны.

«Иран сорвал планы США, направленные на изоляцию страны», — заявил президент, говоря о программе экономики сопротивления, реализуемой правительством на протяжении последних трёх лет с тех пор, как Белый дом ввел жесткие санкции в отношении Исламской Республики.

По его словам, Иран продемонстрировал, что он полностью устойчив к санкциям, на что указывает успешное противостояние американской экономической войне. Президент отметил: «Эпоха запугивания Вашингтоном международного сообщества закончилась».