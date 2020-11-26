Сиэтл, США, , 23:04 — REGNUM Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon намерен потратить $500 млн на праздничные бонусы сотрудникам в США, 26 ноября сообщает агентство Reuters.

Премии будут выплачиваться, прежде всего, работникам компании «на передовой» — на складах, в службах обработки заказов и доставки.

В частности, персонал, работающий полный рабочий день в США, в декабре получит бонус в размере $300. Работающие неполный рабочий день сотрудники получат $150.

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