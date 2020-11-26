Шэньси, , 21:56 — REGNUM В северо-западной китайской провинции Шэньси объявлено о завершении работ по восстановлении почв на Лессовом плато, общей площадью в 55 тыс. кв. км, территория которого сильно пострадал от эрозии земель. Об этом 26 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную заместителем начальника Управления водного хозяйства провинции Вэй Сяокана.

Лёссовое плато. Северо-Западный Китай Vmenkov

Чиновник отметил, что в целом в басейне реки Хуанхэ эрозии повергнуты около 100 тыс. кв. км территории, что побуждает власти регулярно проводить экологическую реставрацию. К концу 2019 года в этих целях, по его словам, были построены около 34 тыс. плотин, а также 21 демонстрационный парк по охране почв государственного уровня и 52 парк регионального уровня.