Ханты-Мансийск, 26 ноября 2020, 21:17 — REGNUM В Югре ограничена продажа алкоголя на территориях жилых домов. Такое решение приняли депутаты региональной думы.
Поправки были внесены в закон о регулировании оборота алкоголя. Как пишет Накануне.Ru, теперь запрещено торговать спиртным в точках площадью менее 50 кв. метров в жилых домах и на прилегающих территориях.
Торговлю могут продолжить те магазины, вход в которые находится со стороны красных линий улично-дорожной сети. При этом если вход расположен ближе 30 метров от игровой детской или спортивной площадки, то продавать такой товар нельзя.