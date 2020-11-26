Париж, , 22:31 — REGNUM Депутаты верхней палаты парламента Франции, Сената, раскритиковали план восстановления экономики после пандемии вируса SARS-CoV-2 за «недостаточность» выделенных средств по некоторым статьям и «искусственную раздутость» по другим.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 26 ноября, Сенат Франции, который сейчас рассматривает законопроект бюджета на 2021 год и план восстановления экономики, подготовленный правительством страны, раскритиковал последний как «догоняющий план», цель которого — «просто достичь уровня ВВП 2019 года».

Напомним, план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро, был представлен правительством Франции 3 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября, сразу после положительного голосования в нижней палате, Национальном собрании, план восстановления экономики перешел на рассмотрение в Сенат, который будет работать над ними в течение трех недель.

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