Ставрополь, , 20:00 — REGNUM Дума Ставрополья приняла бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Доходы краевой казны на будущий год утверждены в объёме 129,5 млрд рублей, расходы прописаны на 133,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе главы региона по итогам очередного заседания краевого парламента.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что дефицит бюджета в размере 3,9 млрд рублей будет компенсирован резервом средств, которые прогнозируются на счете бюджета края на начало 2021 года. При этом государственный долг региона не увеличится и останется на уровне 2020 года — в размере 36,4 млрд рублей.

Почти 70% расходов бюджета Ставрополья в 2020 году будет направлено на развитие социальной сферы. Объем финансирования мероприятий в рамках национальных проектов составит почти 16,5 млрд рублей, из которых свыше 4,5 млрд рублей — краевые средства.

Объем регионального дорожного фонда на будущий год планируется в размере более 10 млрд рублей. Треть этой суммы будет направлена на строительство и ремонт местных автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Ставрополья на 2020 год изначально был принят с доходами в объеме 122,9 млрд рублей и расходами в размере 123,8 млрд рублей. Затем в течение года документ несколько раз корректировался. По итогам последних поправок доходы выросли до 124,4 млрд рублей, расходы — до 133,8 млрд рублей.

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