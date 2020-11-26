Ростов-на-Дону, , 19:58 — REGNUM Законодательное собрание Ростовской области сегодня, 26 ноября, большинством голосов депутатов приняло законопроект бюджет региона ближайшую трёхлетку (2021−2023гг.) в первом чтении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского парламента.

Параметры главного финансового документа Ростовской области на 2021 год к первому чтению претерпели изменения. В итоге бюджет одобрен с доходной частью в 187,7 млрд рублей, расходной — 191,1 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд рублей.

«Безусловно, это не окончательные цифры. Ко второму чтению параметры бюджета значительно изменятся, поскольку и налоговая служба будет уточнять прогнозные показатели по доходам, и мы ожидаем существенную прибавку из федерального бюджета. Плюс есть отдельные поручения губернатора», — отметила заместитель главы региона — министр финансов Лилия Федотова.

Работа над главным финансовым документом Ростовской области будет продолжена. Рабочая группа ко второму чтению учтёт все поступившие замечания и предложения.