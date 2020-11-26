Москва, , 19:19 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в октябре выросли в среднем на 0,1% по сравнению с сентябрём, а в годовом выражении — на 2,4%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин

За январь-октябрь 2020 года потребительские цены на бензин выросли на 2,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,9%.

При этом цены на бензин от производителей в октябре снизились в среднем на 3,5%, а в годовом выражении — выросли на 1,1%. С начала года бензин у производителей подорожал на 10,2%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5,4%.

В среднем по России потребительские цены на бензин в минувшем месяце в 2,3 раза превышали цены производителей, тогда как в октябре прошлого года — в 2,2 раза.

По данным Росстата, рост потребительских цен на бензин на 0,3% и более в течение месяца зафиксирован в 20 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Чукотском автономном округе — на 7%. Снижение цен отмечено в восьми регионах, в том числе в Туве — на 1,1%.

В Москве цены на бензин за месяц в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,2%.