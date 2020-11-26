Ставрополь, , 18:12 — REGNUM Свыше 400 многоквартирных домов (МКД) планируют отремонтировать на Ставрополье в 2021 году. Обновлением большей части многоэтажек займется региональный оператор, при этом капремонт около 30 домов жители будут организовывать самостоятельно, сообщили ИА REGNUM 26 ноябре в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Капитальный ремонт дома Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В следующем году на Ставрополье региональный фонд капитального ремонта намерен отремонтировать 376 МКД. В 15 домах появится 35 новых лифтов, в 84 многоэтажках обновят фасады. В 119 МКД заменят крышу, а инженерные сети отреставрируют в 287 домах.

Предложения о проведении капремонта собственники помещений в этих домах получат до 1 декабря, на их рассмотрение жителям отводится три месяца. На общем собрании они должны утвердить сроки начала работ, их перечень и предельную стоимость. При отсутствии обратной связи решение за жильцов будут принимать органы местного самоуправления.

Тем временем жители 28 многоэтажек, которые формируют свои фонды капремонта на специальных счетах в банках, обойдутся без помощи регоператора. Организовать все этапы капремонта — от выбора подрядчика до приемки работ — им предстоит самостоятельно.

В министерстве добавили, что в настоящее время на Ставрополье в региональную программу капитального ремонта на 2014 — 2043 годы включено 8 тыс. 617 многоквартирных домов общей площадью более 28 млн кв. метров.

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