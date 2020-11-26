Москва, , 18:13 — REGNUM На первоначальном этапе распространения коронавируса в России сократился спрос граждан на кредиты. Такое заключение содержится в обзоре финансовой стабильной Центрального банка (ЦБ) РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по необеспеченным потребительским кредитам количество заявок на получение займа во II квартале снизилось на 14% по сравнению с I кварталом 2020 года. Однако уже в III квартале наблюдалось частичное восстановление спроса.

«Ипотечное кредитование оказалось менее подвержено шокам пандемии, в том числе благодаря своевременному запуску государственной программы по субсидированию процентной ставки до 6,5%. Уже в III квартале 2020 г. ипотека стала локомотивом роста розничного кредитования, чему также способствовал переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике. Рост розничного кредитования за II—III кварталы 2020 года составил 12,6% в годовом выражении», — отмечено в документе.

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