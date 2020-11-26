Москва, , 18:05 — REGNUM В период пандемии в России удалось избежать сокращения корпоративного кредитования. Такое заключение содержится в Обзоре финансовой стабильной Центрального банка (ЦБ) РФ.

Авторы документа указывают, что из-за распространения коронавируса и введенных ограничений компании столкнулись с разрушением производственных цепочек и снижением спроса на свою продукцию. Это привело к сокращению операционных денежных потоков и возникновению кассовых разрывов. По этой причине у компаний возросла потребность в заемных средствах на пополнение оборотных средств, заработную плату работникам и другие нужды.