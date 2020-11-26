Москва, , 17:48 — REGNUM В III квартале 2020 года экономика России показала способность быстро восстанавливаться. Такое заключение содержится в обзоре финансовой стабильности Центрального банка (ЦБ) РФ.

В документе отмечается, что мировая экономика находится в состоянии высокой неопределенности из-за новых локдаунов. Однако правительства, центральные банки и бизнес ряда стран уже накопили определённый опыт относительно порядка действий в условиях пандемии.

«Что касается экономики, то III квартал в России и других странах показал возможности для быстрого восстановления при снижении эпидемической угрозы. Финансовая система продемонстрировала достаточно высокую степень устойчивости, действия регуляторов позволили быстро купировать проблемы ликвидности на рынках», — отмечается в документе.

По оценке Центробанка, в последующем на первый план всё в большей степени будут выходить риски, связанные с платежеспособностью корпоративного сектора.

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