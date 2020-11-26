Киев, , 17:38 — REGNUM Министерство энергетики Украины уже представило на утверждение правительству концепцию реформирования угольных регионов страны.

Об этом на брифинге 26 ноября сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бойко уверен, что его ведомство разработало «достаточно сбалансированный подход» к решению проблем угольных регионов.

«Реализация этого плана позволит сбалансировано и комплексно решить проблемы, возникающие при закрытии шахт, в том числе ряд социальных проблем, которые возникают в этих регионах», — сказал и.о. министра.

В чем конкретно заключается предложенный план, Бойко не сообщил.

Напомним, что в октябре на тот момент и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что у власти нет планов за один-два года все закрыть шахты и распустить людей.

«Все будет происходить таким образом, чтобы учесть все потребности людей, живущих в угольных регионах. Нужно показать людям перспективы, где именно они смогут зарабатывать деньги, чтобы содержать свои семьи», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году на Украине добыто 31,21 млн тонн угля, что на 5,7% меньше плановых показателей. Для сравнения — еще в 2013 году добыча угля на Украине составляла 83,5 млн тонн.

В августе этого года советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Алексей Рябчин заявил, что в любом случае в течение следующих 15−20 лет угольная отрасль прекратит существование, и станет одной из первых отраслей, которая будет вытеснена развитием возобновляемых источников энергии.