Нижний Новгород, , 17:35 — REGNUM В январе — сентябре 2020 года Нижегородская область наторговала с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном на $403 млн (30 млрд 415 млн рублей). Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом объем экспорта нижегородских товаров в страны Туркестана вырос в сравнении с прошлогодним на 20% и достиг $392 млн (29 млрд 585 млн рублей). А объем импорта составил лишь $11 млн (830 млн рублей).

Основу экспорта из Нижегородской области в Туркестанский регион составляют средства наземного транспорта и лекарственные препараты.

Наиболее активно российский регион торговал с Казахстаном и Узбекистаном — на их долю пришлось 90% от общего объема товарооборота Нижегородской области со странами Туркестана.

Также стало известно о том, что за последний год поставки нижегородской продукции в Туркмению выросли в 2,6 раза, а в Узбекистан — в 1,9 раза.