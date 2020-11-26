Майкоп, , 17:34 — REGNUM Дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 25 852,4 тыс. рублей на поддержку медицинских работников, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут выделены Республике Адыгея, выделение утверждено Правительством РФ. Об этом ИА REGNUM 26 ноября сообщили в пресс-службе главы региона.

Дом правительства Республики Адыгея Пресс-служба главы Республики Адыгея

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Решение было принято Правительством после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Республики Владислава Резника («Единая Россия»).

Владислав Резник уточнил, что деньги будут направлены в виде дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета республики для дополнительных выплат в 2020 году медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Также комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований ранее одобрила предложение Правительства РФ о выделении Адыгее дополнительно 23 708,2 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств региона по финансовому обеспечению расходов на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. Распоряжение правительства об этом будет принято в ближайшее время. В на эти цели Адыгее было выделено дополнительно 8,4 млн рублей.

Выполнение поручений президента РФ Владимира Путина и целевое расходование выделенных региону средств находится на строгом контроле главы РА Мурата Кумпилова. Ранее в регионе по поручению главы Адыгеи перераспределили работу транспорта органов власти региона в пользу медиков, занимающихся лечением инфицированных коронавирусом. Глава Адыгеи также поставил задачу максимально использовать возможности волонтерского движения, стимулировать и поощрять всех, кто принимает активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.