Муром, Владимирская область, , 17:11 — REGNUM Муромский городской суд Владимирской области оправдал индивидуального предпринимателя и изобретателя «квантового структурного преобразователя» Евгения Мурышева, которого обвиняли в причинении многомиллионного ущерба муниципальному унитарному предприятию округа Муром «Тепловые сети». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Взрыв в лаборатории Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

«М., обладающий специальными познаниями в области физики, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, ввел руководство МУП округа Муром «Тепловые сети» в заблуждение относительно возможного получения положительного технико-экономического эффекта от использования разработанного им прибора — квантового структурного преобразователя, способствующего выработке большего количества тепловой энергии и экономии расхода топлива (природного газа), что привело к заключению лицензионного договора на невыгодных для предприятия условиях, чем причинило МУП округа Муром «Тепловые сети» материальный ущерб на сумму свыше 112 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мурышев в 2006 году заключил с предприятием лицензионный договор на использование его изобретения. «Квантовый преобразователь», как утверждал владелец патента, должен был увеличить коэффициент полезного действия трубопровода до 100% и больше. Руководство предприятия сочло, что таким образом сможет сэкономить несколько миллионов рублей, и обязалось заплатить Мурышеву три миллиона рублей и до 2023 года выплачивать 50% сэкономленных средств. Через несколько лет, в течение которых изобретателю выплачивали роялти, специалисты усомнились в действенности прибора.

«Преобразователь» сняли, независимая экспертиза подтвердила, что обещанного повышения показателей прибор не дал, деньги Мурышеву платить перестали. Изобретатель судился с МУПом из-за невыплаченной суммы, предприятие в ответ требовало признать сделку недействительной. В отношении самого Мурышева возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Муромский городской суд состава преступления в действиях Мурышева не нашёл, и изобретатель был оправдан.