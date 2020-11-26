Нижний Новгород, , 16:38 — REGNUM Доходы бюджета Нижегородской области на 2021 год прогнозируются в объеме 183,9 млрд рублей, на 2022 год — 184,6 млрд рублей, а на 2023 год — 191 млрд рублей. Об этом говорится в проекте закона «Об областном бюджете», одобренном депутатами регионального собрания в первом чтении.

Расходы региональной казны на 2021 год должны будут составить 198,9 млрд рублей, в 2022 году — 190,4 млрд рублей, а в 2023 году — 191 млрд рублей.

При этом в 2021 году затраты на реализацию госпрограмм запланированы на уровне 187,6 млрд рублей, то есть 94,3% от общего объема бюджетных расходов.

Больше всего денег в следующем году будет потрачено на госпрограммы по развитию образования — 45,8 млрд рублей, по оказанию соцподдержки местным жителям — 34 млрд рублей, по развитию здравоохранения — 28,8 млрд рублей и по развитию транспортной системы — 23,9 млрд рублей.