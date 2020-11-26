Москва, , 16:36 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 20 ноября составил $584,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Финансовые резервы России Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 13 ноября международные резервы страны составляли $583,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1 млрд, или на 0,2%.

В сообщении регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки».

Напомним, по начало ноября, согласно данным ЦБ, в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $432,21 млрд, специальные права заимствования — $6,86 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,12 млрд, монетарное золото — $138,66 млрд.