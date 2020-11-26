Южно-Сахалинск, , 16:35 — REGNUM Партнеры-работодатели проекта «Профстажировки 2.0» проводят для победителей конкурса студенческих работ как очные, так и дистанционные стажировки. Например, нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи» организовала для студентов, успешно решивших ее кейсы, стажировки на своей корпоративной платформе. Администрация проекта разрабатывает руководство по их проведению, в котором найдут отражение лучшие практики партнеров-работодателей.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

"Стажировка для студентов, в том числе дистанционная, — повод познакомиться с организацией, проникнуться ее корпоративным духом, это возможность для отличного старта карьеры в крупной компании. Многие наши партнеры-работодатели предлагают собственные уникальные системы работы со студентами-победителями как на этапе решения кейсов, так и в рамках стажировок. Один из них — «Сахалин Энерджи». Это показательный пример, когда сотрудники компании становятся для будущих специалистов настоящими наставниками, погружая в важнейшие процессы работы. Мы обязательно будем делиться с новыми и существующими партнерами этой практикой организации стажировок», — отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Начальник отдела обеспечения персоналом «Сахалин Энерджи» Сергей Коровин рассказал, что во втором сезоне конкурса еще на этапе приема заявок стало ясно, что среди студентов есть как будущие участники студенческой практики, так и, возможно, потенциальные сотрудники компании.

«Именно поэтому мы начали знакомить студентов с компанией еще до завершения этапа приема работ — организовали для всех виртуальную экскурсию на остров Сахалин и проект «Сахалин-2». Ребята узнали о корпоративной культуре компании и возможностях развития в наших проектах со стартовых позиций. А когда мы получили решения от всех конкурсантов, наши эксперты организовали для них индивидуальную обратную связь в режиме видеочатов. В партнерстве с образовательной платформой Petroschool мы также поделились со всеми ребятами, подавшими заявки на кейсы, советами, как проходить собеседование», — отметил Сергей Коровин.

Все конкурсанты участвовали также в онлайн-лекциях по цифровизации и производству сжиженного природного газа. О специфике своей работы слушателям рассказали сотрудники технического и производственного директоратов, которые оценивали представленные решения.

«Интересную программу стажировки организовали и для победителей — авторов лучших решений. Мы предложили им пройти уникальные тесты на анализ числовой и вербальной информации, а также личностный опросник. Как правило, подобные тесты компании проводят на собеседованиях. Так что ребята получили шанс попробовать себя в роли реального кандидата и получить обратную связь. Каждый смог увидеть свои сильные стороны и определить зоны развития — то, с чем важно работать уже сейчас, чтобы быть конкурентным на рынке труда. Радует, что некоторые победители второго сезона проекта рассматривают компанию как место будущего трудоустройства. Они продолжают держать связь с наставниками и интересоваться программами будущих стажировок», — прокомментировал начальник отдела обеспечения персоналом Сергей Коровин.

Он также отметил, что проект «Профстажировки 2.0» помог компании познакомиться с учебными заведениями, с которыми она раньше не сотрудничала, например, с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р. Е. Алексеева и Нижегородским государственным педагогическим университетом им. К. Минина. Это положило начало дружбе компании со студентами в том числе из регионов, где нет месторождений нефти и газа.

«Сахалин Энерджи» построила первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Именно это побудило студента Дальневосточного федерального университета Григория Мельникова выбрать кейс компании. Его решение было посвящено строительству технологической линии завода по сжижению природного газа. Консультируясь с представителями компании, он провел анализ рынка СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предложил идеи расширения действующего производства.

«В рамках дистанционной стажировки мы прошли профтестирование и получили обратную связь от HR-специалистов. Я рад, что получил такой опыт. Думаю, что в будущем году, выходя на рынок труда, я буду иметь преимущество перед студентами, которые не использовали возможность попасть на стажировку в такую крупную компанию, как «Сахалин Энерджи», — сказал Григорий Мельников.

Студент Северо-Кавказского федерального университета Александр Нехаев предложил компании решение в сфере оптимизации системы разработки нефтяного месторождения, которое специалисты оценили как одно из лучших.

«Процесс работы над кейсом был для меня очень увлекательным. Я рад, что смог применить теоретические знания для решения достаточно серьезной практической задачи!», — отметил победитель второго сезона конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас на платформе проекта размещено шесть кейсов «Сахалин Энерджи», на их выполнение в третьем сезоне конкурса подано 35 заявок.

По итогам первого сезона конкурса «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4678 кейсов от 1378 работодателей. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.