Южно-Сахалинск, 26 ноября 2020, 16:35 — REGNUM Партнеры-работодатели проекта «Профстажировки 2.0» проводят для победителей конкурса студенческих работ как очные, так и дистанционные стажировки. Например, нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи» организовала для студентов, успешно решивших ее кейсы, стажировки на своей корпоративной платформе. Администрация проекта разрабатывает руководство по их проведению, в котором найдут отражение лучшие практики партнеров-работодателей.
«Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Начальник отдела обеспечения персоналом «Сахалин Энерджи» Сергей Коровин рассказал, что во втором сезоне конкурса еще на этапе приема заявок стало ясно, что среди студентов есть как будущие участники студенческой практики, так и, возможно, потенциальные сотрудники компании.
Все конкурсанты участвовали также в онлайн-лекциях по цифровизации и производству сжиженного природного газа. О специфике своей работы слушателям рассказали сотрудники технического и производственного директоратов, которые оценивали представленные решения.
Он также отметил, что проект «Профстажировки 2.0» помог компании познакомиться с учебными заведениями, с которыми она раньше не сотрудничала, например, с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р. Е. Алексеева и Нижегородским государственным педагогическим университетом им. К. Минина. Это положило начало дружбе компании со студентами в том числе из регионов, где нет месторождений нефти и газа.
«Сахалин Энерджи» построила первый в России завод по производству сжиженного природного газа. Именно это побудило студента Дальневосточного федерального университета Григория Мельникова выбрать кейс компании. Его решение было посвящено строительству технологической линии завода по сжижению природного газа. Консультируясь с представителями компании, он провел анализ рынка СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предложил идеи расширения действующего производства.
Студент Северо-Кавказского федерального университета Александр Нехаев предложил компании решение в сфере оптимизации системы разработки нефтяного месторождения, которое специалисты оценили как одно из лучших.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас на платформе проекта размещено шесть кейсов «Сахалин Энерджи», на их выполнение в третьем сезоне конкурса подано 35 заявок.
По итогам первого сезона конкурса «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4678 кейсов от 1378 работодателей. Подать заявку на кейс можно до 30 ноября.