Киев, , 16:06 — REGNUM Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» в третьем квартале 2020 года получила 5,5 млрд грн убытков, а в целом с начала года — 17 млрд грн убытков.

Об этом сегодня, 26 ноября, сообщила пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

В компании напоминают, что за девять месяцев 2019 года была получена прибыль в размере 12,9 млрд грн.

В качестве причин убытков в «Нафтогазе» называют прекращение деятельности по ряду направлений (с 2020 года за внутреннюю транспортировку и транзит газа отвечает отдельная компания), а также меньший спрос и более низкие цены на газ.

Кроме того, в заявлении напоминается, что после отмены специальных обязательств с 1 августа 2020 года украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа. Однако платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на льготных условиях, остаются просроченными, и это стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев этого года.

«Резерв сомнительных долгов, вероятно, будет иметь негативное влияние на прибыльность и в следующем квартале», — спрогнозировали в «Нафтогазе».

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре был обнародован финансовый отчет «Нафтогаза», согласно которому консолидированный чистый убыток группы в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн (в 2019 г. за этот период было получено 24,704 млрд грн прибыли).

После этого глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что убытки объясняются снижением спроса и цен на энергоресурсы, и являются «вполне ожидаемыми». Коболев подчеркнул, что в госкомпании готовились к соответствующей кризисной ситуации, добавив, что у «Нафтогаза» есть «взвешенный план действий» и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода.