Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Жителям населённых пунктов Ростовской области, пострадавшим от природных пожаров осенью 2020 года, могут выделить более 10,5 млн рублей на покупку жилья. Этот вопрос находится в стадии рассмотрения. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«В общей сложности мы уже направили почти 8 млн рублей — для семи семей на станции Замчалово Красносулинского района и станции Репной Каменского района и в Светочниковском сельском поселении Милютинского района. На этапе согласования — выделение ещё 10,6 млн рублей для покупки восьми домов для семей из хуторов Муравлёв Каменского района, Дубы Тарасовского района и Широко-Оглоблинский Милютинского района», — написал глава региона в Instagram.

Кроме того, семьям, проживающим в 13 домах на станциях Замчалово и Репная, на хуторе Муравлёве, положена единовременная компенсация в связи с утратой жилья. Право на получение помощи часть жителей доказывают в суде за неимением документов, подтверждающих право собственности на пострадавшие дома.

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