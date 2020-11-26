Москва, , 15:56 — REGNUM Наступающий 2021 год должен стать переломным и обеспечить переход экономик большинства стран в стадию восстановления, а с учетом низкой базы 2020 года эти показатели будут неординарно большими, но это всего лишь статистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что восстановление мировой экономики будет медленным.

«По реакции фондовых рынков мы видим, что приход Байдена лишь положительно повлиял на ожидания американцев. Однако американская экономика способна жить на эмиссионную ренту, пользуясь статусом мировой резервной валюты. Далеко не многие страны могут себе это позволить, — сказал Ордов. — Четкие сигналы восстановления мировой экономики могут поддержать сырьевые рынки, что заметно быстрее может послужить восстановлению экономик стран, экспортирующих сырье, к которым относится и Россия».

Как подчеркнул Ордов, неопределенность ситуации обусловлена различиями в мерах и объемах прямой финансовой помощи гражданам и компаниям в различных странах.

«Это может стать основой устойчивого роста ведущих мировых экономик, сформировав условия для восстановления, — сказал Ордов. — Но отдельные страны, недостаточно поддержавшие внутренних производителей и потребителей, могут столкнуться с коллапсом отдельных отраслей и целых секторов экономики».

В этом, по словам Ордова, особенность экономического кризиса 2020 года — он затронул не только неэффективные бизнесы, но и практически все сферы экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов считает, что восстановление мировой экономики не только может оказаться очень медленным, но его может и не быть вовсе.

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