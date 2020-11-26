Москва, , 15:53 — REGNUM В настоящее время в РФ не приходится говорить о каких-либо угрозах «ипотечного пузыря». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил генеральный директор группы компаний «Доверие», член генерального совета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая предупредила о том, что своевременное завершение программы льготной ипотеки «позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья»

Ипотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На сегодняшний день, по словам представителей Центрального Банка РФ, доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом до 20% снизилась с 32,2% в I квартале этого года до 27,6% в II квартале, что связано с более консервативным подходом банков к оценке ипотечных заемщиков в период пандемии, — сказал Панов. — Также, по данным Центробанка, доля просроченных обязательств населения в розничном кредитном портфеле банков за сентябрь-октябрь 2020 г. находится на относительно приемлемом уровне 4,7−4,8%. Поэтому говорить о каких-либо угрозах раздувания «ипотечного пузыря» пока что не приходится».

При этом, как подчеркнул Панов, предпринятые меры уже оказывают позитивное воздействие на рынок жилья, поддерживая устойчивый спрос на первичную недвижимость (доля сделок с льготной ипотекой к концу года достигла 90% в общем объеме ипотечных сделок) и тем самым предоставляя необходимую ликвидность отрасли жилищного строительства.

«Вместе с тем, необходимо понимать, что по мере дальнейшего возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4% рыночные процентные ставки по ипотеке также будут иметь тенденцию к понижению, — сказал Панов. — В результате после возможной отмены программы льготной ипотеки с июля 2021 года может сложиться ситуация, когда рыночные ипотечные ставки на первичную жилую недвижимость будут близки к льготным 6,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набуиллина сказала, что льготная программа ипотечного кредитования помогла поддержать возможность для улучшения гражданами жилищных условий, но вместе с тем уже возник существенный рост цен на первичном рынке недвижимости.

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