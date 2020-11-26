Киев, , 15:52 — REGNUM На Украине уже в ближайшее время произойдет рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом на брифинге 26 ноября заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что новые тарифы должны утвердить буквально на следующей неделе. Он не озвучил конкретные цифры, но отметил, что решение будет предусматривать «максимально сбалансированный и очень мягкий подход».

По словам Бойко, повышение тарифов необходимо, чтобы «стабилизировать разбалансированный рынок электрической энергии».

«Министерством ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в середине ноября глава профильного энергетического комитета Рады Андрей Герус сообщил, что на Украине увеличилась цена электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ). На момент заявления цена составляла 1,69 грн — рекорд за год и в среднем на 30% — 35% больше, чем средняя цена за 9 месяцев. Депутат заявил, что такая ситуация является следствием срыва ремонта энергоблоков АЭС, которые оказались не подготовлены к зиме.