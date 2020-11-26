Москва, , 15:51 — REGNUM На сегодняшний день в России ситуация с невозвратными потребительскими кредитами пока находится в норме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что кредит в России стал менее обременительным и потому рост частного долга не создаёт угрозы для финансовой стабильности

«Ситуация в сфере потребительских кредитов более или мене равновесная. Невозвраты по ним пока находятся в норме, Центробанк контролирует ситуацию. Опасной ситуация станет, если доля невозвратов приблизится примерно к 10%», — сказал Юденков.

Кроме того, он прокомментировал высказывание шефа ЦБ РФ о том, что рост числа убыточных банков в России не создаёт системных рисков для экономики в целом.

«Начиная с 2013 года было ликвидировано около 600 банков. И это не создало рисков для экономики. Всегда были и прибыльные, и убыточные банки. Банки страдают от кризисных явлений, и некоторые становятся убыточными, теряют позиции в рейтинге. Как правило, это маленькие банки, и их банкротство не отражается на системе в целом», — сказал Юденков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, рост кредитования в РФ происходит без опасного роста долговой нагрузки.

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