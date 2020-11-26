Новосибирск, , 15:45 — REGNUM В докладе Центрального Банка большое внимание уделяется удобству работы с цифровым рублем в самых различных контекстах, поэтому, если все задумки удастся реализовать, то многие люди охотно будут его использовать. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой информационных технологий Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрея Пестунов.

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«Более того, за счёт обеспечения «бесшовной» стыковки цифровых денег с наличными и безналичными на практике использование цифрового рубля ничем не будет отличаться от интернет-банкинга. Цифровой рубль является дополнением к ним с целью повысить удобство и доступность финансовых услуг и инструментов, о нём не следует говорить как об альтернативе привычным наличным и безналичным деньгам. Например, предполагается, что с помощью цифрового рубля будет возможность оплаты через мобильное устройство даже без подключения к интернету. Это может позволить не бежать в банк за наличными перед поездкой в ту местность, где есть перебои со связью», — отметил эксперт.

По словам Пестунова, внедрение цифрового рубля, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию отечественных информационных технологий применительно к финансовой сфере. Однако технологии, которые могут быть использованы при запуске цифрового рубля, уточнил он, имеют потенциал выстрелить и в других областях, например в логистике, юриспруденции, торговле.

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