Москва, , 15:44 — REGNUM Едва ли можно согласиться с тем, что рост числа убыточных банков не создает серьезных проблем экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что рост числа убыточных банков в России не создаёт системных рисков для экономики.

«Банки — кровеносные сосуды денежной системы, они обеспечивают переток денег из сфер, где сейчас они менее востребованы, в реальный сектор экономики. Давайте вспомним, как отзыв лицензий из-за некачественных активов у некоторых крупных банков повергал в шок вкладчиков и заемщиков, — сказал Ковригин. — Убыточность банков и последующее их возможное разорение создаёт серьёзные проблемы в денежно-кредитной сфере. Возможен кризис предложения кредитных продуктов и увеличение их стоимости. Самих банков становится меньше, конкуренция в кредитной сфере ограничивается — растет стоимость кредитов».

Это, по словам Ковригина, как раз сейчас и наблюдается: ключевая ставка очень низкая, а проценты по кредитам достигают 15 и более пунктов — в несколько раз больше ставки.

«Если продолжится нестабильность в экономике из-за пандемии, количество убыточных банков может продолжить расти. Центральному банку следовало бы обратить больше внимания на эту проблему. Разорение банков — опасное в экономике явление, которое сеет панику и ощущение нестабильности», — добавил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что Центральный банк РФ не даст упасть российским системообразующим банкам.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист оценил устойчивость российского банковского сектора