Москва, , 15:42 — REGNUM Мягкая монетарная политика Центрального банка РФ привела к тому, что кредиты в России стали более дешевыми и соответственно менее финансово обременительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что кредит в России стал менее обременительным и потому рост частного долга не создаёт угрозы для финансовой стабильности.

«Но мы неоднократно говорим о росте долговой нагрузки населения и потери доходов частных и корпоративных структур. Кредиты имеют около 50% населения. Ситуация опасная, но ЦБ видит [ее] по-другому. И если говорить о последствиях этого в условиях, если кризис затянется, а деловая активность не начнет расти, то тут уже однозначно возникнут сигналы и угрозы финансовой стабильности РФ», — сказал Алиев.

По его словам, необходимо соблюдать баланс между объемом выданных кредитов и получаемыми доходами.

«Важным показателем здесь выступает совокупная долговая нагрузка на население, то есть отношение выплат по долгам к располагаемым доходам, — пояснил экономист. — На 1 октября 2019 года показатель был 10,6%. На 1 апреля 2020 года — уже 10,9%, и это исторический максимум. К концу 2020 года показатель вполне может дойти уровня 12−13%. Уровнем, который просигнализирует об опасности ситуации, считаю, будет превышение показателя 15%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что потребительское кредитование в России стало менее обременительным, но на рынке ипотеки формируется пузырь, угрожающий финансовой стабильности.

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