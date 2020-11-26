Белгород, , 15:40 — REGNUM Предложение об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте отклонил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом шла речь 26 ноября на заседании правительства региона, посвящённом проекту закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов, сообщает пресс-служба правительства.

Департамента строительства и транспорта предложил на 50% повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Глава региона не согласился с новым тарифом.

«Мы не пойдём на увеличение стоимости, будем искать другие резервы. Считаю, что в достаточно сложной ситуации находятся сейчас люди, и такая нагрузка станет непосильной. Будем решать другими средствами, которые есть в нашем распоряжении без ущерба нашим транспортным предприятиям», — заявил Вячеслав Гладков.

В проект бюджета врио губернатора предложил внести ряд изменений — скорректировать план приватизации в части исключения из него продажи муниципальной земли, сократить расходы на содержание управленческого аппарата и выделить средства на строительство Центра адаптивного спорта.

Ожидается, что бюджет будет социально ориентированным и дефицитным: доходы прогнозируются в размере более 95,2 млрд рублей, расходы — свыше 102,6 млрд рублей.