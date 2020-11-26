Москва, , 15:25 — REGNUM Масштабный кризис, связанный с пандемией COVID-19, ясно показал, что приверженность принципам и целям устойчивого развития, а также уровень готовности к широкому спектру ESG рисков (экология, социальная ответственность, корпоративное управление) являются надежной основой для развития бизнеса. Это заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, выступая на Форуме высокого уровня Международной ассоциации производителей удобрений (IFA).

«Даже в условиях текущей нестабильности ФосАгро продолжает движение курсом, который определен в нашей Стратегии развития до 2025 года. Это курс стабильного роста, инноваций и бережного отношения к ресурсам, социально ориентированного и устойчивого развития. Вместе с заинтересованными сторонами мы оценили наш вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН и выбрали те 11, на которые мы оказываем наибольшее влияние. Эти ЦУР стали базой для определения стратегических направлений деятельности ФосАгро», — сказал Андрей Гурьев.

Он подчеркнул, что прогресс компании в сфере ESG находит отражение в профильных международных рейтингах. Так, в ноябре 2020 года в рамках регулярного пересмотра агентство Sustainalytics улучшило ESG рейтинг компании с 43,5 до 26,9. Это одна из самых высоких оценок уровня управления ESG рисками, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям и глобальным производителям удобрений.

Другое авторитетное агентство в этой области MSCI ESG Research в августе 2020 года повысило рейтинг ФосАгро до BBB. В октябре 2020 г. компания вновь была удостоена самой престижной бизнес-награды России — Гран-при в рамках конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019», которая вручалась дважды в истории премии, и оба раза — ФосАгро.

«В бизнесе говорят, что любой кризис — время возможностей. Сегодня пандемия заставляет человечество переосмыслить пути развития, переоценить приоритеты. Это шанс для всех нас, которым мы должны воспользоваться для перехода к устойчивой модели развития ради блага будущих поколений», — резюмировал Андрей Гурьев.

«Как глобальная компания, поставляющая в 102 страны мира уникальные по своим экологическим характеристикам минеральные удобрения, не содержащие концентраций вредных для здоровья человека и экологии почв веществ, мы считаем вопрос обеспечения продовольственной безопасности и сохранения здоровья почв ключевым для достижения Целей ООН в области устойчивого развития-2030», — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Он напомнил, что ФосАгро стала первой за всю историю Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) российской компанией, которая была выбрана этой организацией для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. В прошлом году ФосАгро выступила партнером ФАО в запуске глобальной сети почвенных лабораторий, которые будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. В результате реализации программы фермеры смогут принимать информированные решения в области повышения плодородия и сохранения экологии почвенного ресурса, правильного баланса питательных веществ и защиты от загрязнения.

Модератор дискуссии Дайан Холдорф, управляющий директор отдела продовольствия и природы Всемирного делового совета по устойчивому развитию (WBCSD), сообщила, что компании по всему миру все чаще измеряют свои показатели устойчивого развития, предоставляют ESG отчетность для осуществления долгосрочной оценки рисков и информирования инвесторов. Принятие Повестки-2030 ООН с её Целями устойчивого развития и влияние пандемии ускорили этот процесс, дав импульс разработке более устойчивых бизнес-моделей, которые в большей степени соответствуют требованиям ESG.

По словам Дайан Холдорф, «проблема голода и недостатка продуктов питания в мире в настоящее время обостряется». При этом уже сейчас, при недостаточном уровне объема сельхозпроизводства, на АПК приходится 37% выбросов парниковых газов. «Пришло время переформатировать отрасль», — подчеркнула модератор.

Глобальный директор по развитию устойчивого снабжения Unilever Ян-Кейс Вис считает, что трансформация, которая призвана обеспечить благополучие стремительно растущего населения планеты (к 2050 году оно достигнет 9,7 млрд человек), возможна. Он добавил, что крайне важно ответственно подходить к выбросам парниковых газов. Поэтому 65% энергии Unilever вырабатывает с использованием возобновляемых источников энергии.

«У нас есть цель — создать к 2023 году цепочку поставок, которая не способствует уменьшению площади лесов, и включить всех поставщиков в нашу отчетность по парниковым газам», — рассказал Ян-Кейс Вис.

В свою очередь Надир Салар Куреши, генеральный директор пакистанского производителя удобрений Engro Fertilizers, отметил необходимость обучать фермеров рациональному сельскому хозяйству, тому, как вести его с наибольшей выгодой и эффективностью.

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