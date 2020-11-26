Москва, , 15:20 — REGNUM Введение и отмена льгот, связанных с рынком жилья в РФ, плохо сказываются на его сбалансированности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что специнструменты рефинансирования ипотеки не имеет смысла сохранять на длительный срок.

«Если мы с вами посмотрим на двухтысячные годы, то перманентный рост цен на недвижимость сформировал класс инвесторов в подобные объекты. Возможно, сегодня на фоне низких ставок по депозитам и непредсказуемости курса рубля возрождается традиция покупки инвестиционных квартир. Да и склонность к использованию ипотечного кредита в условиях роста стоимости квадратного метра заметно выше, так как лучше сегодня зафиксировать цену в ипотечном договоре и, выплачивая его, наблюдать как стоимость вашей квартиры увеличивается. С обратным результатом столкнулись, как мы помним, обладатели валютной ипотеки», — сказал Ордов.

По его словам, льготная ипотека — одна из самых эффективных и не требующих сиюминутных выплат больших государственных средств.

«Отказаться от льготной ипотеки можно, но что менее затратное для бюджета мы предложим взамен гражданам и строительной отрасли? — поинтересовался Ордов. — Падение доступности жилья станет скорее следствием падения доходов граждан, чем роста цен на жилье. В этом году мы столкнулись с сокращением объемов ввода жилья, но вслед за ростом цен увеличатся объемы строительства, а это приведет рынок в сбалансированное состояние».

А вот введение и отмена различных льгот, как подчеркнул экономист, это источник разбалансировки рынков с последствиями в виде опережающего роста цен либо падения объемов предложения.

«Нужна предсказуемость, а не рефлексия», — призвал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец сказал, что если глава Банка России Эльвира Набиуллина хочет, чтобы экономика России восстановилась в 2022 году, тогда льготную программу ипотеку надо ликвидировать, а если она за то, чтобы экономика восстановилась уже в 2021 году, то тогда эту программу надо не ликвидировать, а расширять.

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