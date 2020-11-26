Красногорск, , 16:29 — REGNUM За полгода произведённых в Подмосковье детских товаров было экспортировано на сумму в 33 млн долларов США. Об этом 26 ноября заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на XI Конгрессе индустрии детских товаров.

По её словам, на территории региона расположено 71 промышленное предприятие, которые занимаются производством детских товаров. В этой сфере занято свыше семи тысяч человек.

«Регион активно поддерживает развитие индустрии детских товаров. Например, компаниям из этой сферы доступны такие меры поддержки, как компенсация до 85% затрат на первый взнос при лизинге оборудования, льготные кредиты по поручительству гарантийного фонда, льготные микрозаймы, возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, помощь в выставочно-ярмарочных мероприятиях и другие», — сообщила Зиновьева.

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