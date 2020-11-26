Москва, , 15:13 — REGNUM Инициатива «Дом.рф» в части масштабной программы по льготной ипотеке для молодых семей — долгожданный прорыв в социальной политике государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«При сохранении льготной ставки кредитования в размере 6,5% в крупных городах России можно получить кредит до 12 млн руб. Это значит, что в России после столетнего всевластия урбанизации появляется реальный шанс для миллионов семей жить в пригороде или в сотне километров от регионального центра.

Люди снова ощутят себя хозяевами земли, и не шести соток. Участки под строительства могут достигать в среднем от 12 до 20 соток. Оживет строительная индустрия. Перестанут застраиваться города-«человейники» с очень дорогой недвижимостью.

Если перемены начнут реализовываться, то мы увидим органический рост населения. В своём доме на большом участке земли дети в семьях будут рождаться в 2−3 раза больше, чем в городских условиях.

Важно, чтобы благополучателями программы стали коренные и незащищенные слои населения страны. Нужно срочно переосмыслить происходящее сегодня массовое и агрессивное проникновение жилых массивов на территории Новой Москвы.

Это путь в никуда, дающий заработать только девелоперам. Реализацию первых программ с частным жильем для коренных московских семей нужно как раз начинать в Новой Москве. Россию ждет настоящий прорыв, успех этой программе обеспечен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дом.РФ» запустит программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи. По словам главы госкомпании Виталия Мутко, на «пилот» будет выделено 300 млн рублей.

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