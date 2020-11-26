Москва, , 15:00 — REGNUM Потребительское кредитование в России стало менее обременительным, но на рынке ипотеки формируется пузырь, угрожающий финансовой стабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что кредит в России стал менее обременительным, и потому рост частного долга не создаёт угрозы для финансовой стабильности.

«Льготная ипотека поддерживает строительную отрасль с ее мультипликативным эффектом, но надо рассмотреть возможность отказа от льготной ипотеки, так как высоки риски перегрева, — сказал Ордов. — Экономика сплошь и рядом пронизана подобными противоречивыми зависимостями и высказываниями. От ЦБ РФ хотелось бы слышать более четкие оценки и критерии, на основании которых будут приниматься решения».

Ордов отметил, что доступность кредита стала следствием быстрого снижения ключевой ставки.

«Но адекватна ли была реакция ЦБ РФ с точки зрения инфляционного таргетирования и финансовой стабильности? Вопрос непростой, но падение доходов населения не закончилось, поэтому проблемы финансового рынка обострятся в 2021 году, то есть рост долга явно является угрозой финансовой стабильности», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что снижение ставок, которое произошло за последние годы в результате снижения инфляции, было дополнено, усилено переходом к мягкой денежно-кредитной политике и делает кредит менее обременительным для граждан и бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина: рост кредитования в России не создаёт риски долговой нагрузки