Варшава, , 15:00 — REGNUM Совет министров Польши принял закон, который предусматривает увеличение пенсионного пособия для активистов антикоммунистической оппозиции, диссидентов и граждан, которые были репрессированы по политическим мотивам в коммунистический период (1945 — 1989 гг.). Об этом передает Polskie Radio 24.

Новые правила распространяются на тех, кто получает пенсию менее 2,4 тысячи злотых (640 долларов США) в месяц. Представители данной категории пенсионеров, доказавшие собственную антиправительственную активность во время существования социалистической Польской народной республики (1945 — 1989 гг.) будут получать ежемесячные доплаты к пенсии, чтобы она каждый раз не была ниже указанной минимальной суммы.

По расчетам правительства, новые правила коснутся примерно 12 тысяч граждан, подтвердивших статус активиста антикоммунистической оппозиции. Правительство выделит на это около 60 млн злотых (16 млн долларов США).

Как подчеркнул премьер-министр Матеуш Моравецкий, «важная обязанность правительства — обеспечить достойные условия жизни людям, которые боролись за свободу и независимость Польши в 1945—1989 годах».