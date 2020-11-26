Оренбург, , 14:55 — REGNUM Заксобрание Оренбургской области 26 ноября подавляющи голосов депутатов приняло законопроект бюджет региона ближайшую трехлетку (2021−2023гг.) в первом чтении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первоначально доходы в 2021 году прогнозировались в объеме 90 млрд 700 млн рублей, расходы — 100 млрд 700 млн рублей. Однако параметры к первому чтению претерпели изменения за счет федеральных поступлений. В итоге бюджет одобрен с доходной частью в 100 млрд 330 млн рублей, расходной — 110 млрд 358 млн рублей.

Работа над бюджетом не завершена, окончательное чтение законопроекта пройдет 17 декабря.

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