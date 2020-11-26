Москва, , 14:55 — REGNUM В Москве в 2020 году построили и ввели в эксплуатацию порядка 3,7 млн кв. метров жилья. Об этом 26 ноября сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.

Строительство дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

Результат превышает на 100 тыс. кв. метров годовой план. Причём в 2020 году в Москве применялись ограничительные меры.

«При плановых показателях 3,6 млн кв. м к настоящему времени уже достигнут показатель в 3,73 млн кв. м», — сказал Бочкарев.

Он отметил, что одной из причин успешного завершения года стали меры поддержки застройщиков.

Всего в Москве в 2020 году планируется построить 8,5 млн кв. метров недвижимости. Сейчас ввели в эксплуатацию 8,2 млн кв. метров.