Варшава, , 14:52 — REGNUM По данным Управления социального страхования Польши, на конец октября 2020 года каждый 15-й действующий предприниматель в Польше имел налоговые задолженности перед Фондом социального страхования, куда все обязаны уплачивать налоги. Об этом передает Money.pl.

«Из 2,6 миллиона плательщиков около 400 тысяч имеют долги перед Фондом социального страхования. В этом году у Фонда огромные расходы из-за кризиса, вызванного пандемией. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем лицам погасить задолженность. Либо заключить рассрочку, либо погасить полностью», — говорится в обращении Управления социального страхования.

Самые высокие объемы задолженности у небольших компаний, в которых работает от 2 до 49 человек. На конец октября они были должны Фонду в общей сложности 7,3 млрд злотых (1,95 млрд долларов США). Самым долговым сектором в этой группе признана промышленная переработка с общей задолженностью в 1,7 млрд злотых (450 млн долларов США). Следующими должниками по объемам являются горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Далее идут строительство, охрана, гастрономия и клининг.