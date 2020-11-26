Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Ленинградская область получила более 100 млн рублей из резервного фонда правительства России. Выделенные средства будут направлены на сокращение дефицита областного бюджета. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, ранее по поручению президента Минфин России выделил из федерального бюджета 88 млрд рублей, которые были направлены 39 субъектам РФ, а также городу Байконур для обеспечения выполнения ими социальных обязательств.

Как отметили в администрации Ленобласти, регион получил 104 млн рублей, выделенные средства будут направлены на сокращение дефицита бюджета Ленобласти, увеличившегося в связи с дополнительными расходами на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, поддержку населения и бизнеса в эпоху пандемии.

Напомним, всего за десять месяцев текущего года на противоковидные мероприятия в Ленобласти было потрачено 7,9 млрд рублей. Из них почти 4 млрд 961,4 млн рублей поступили из федерального бюджета, еще около 2 млрд 979,2 млн рублей выделил региональный бюджет.

«Основная часть средств — 2,2 млрд рублей были направлены на закупку оборудования для развертывания коек для пациентов с COVID-19. Еще 1,9 млрд рублей выделены на стимулирующие выплаты медицинским работникам», — пояснили в обладминистрации.

На социальную поддержку граждан направлено 1,7 млрд рублей и 222 млн рублей — на поддержку бизнеса наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики.

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