Сеул, , 14:56 — REGNUM В третьем квартале 2020 года объём средств, потраченных гражданами Южной Кореи за рубежом с помощью банковских карт, составил $2,17 млрд, что на 15,6% больше, чем во втором квартале текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, рост показателя связан с увеличением числа южнокорейцев, выезжающих за рубеж. В период с июля по сентябрь за рубежом побывали около 230 тыс. граждан Южной Кореи, что примерно в два раза больше, чем во втором квартале.

Известно, что с помощью кредитных карт граждане Южной Кореи потратили за рубежом $1,5 млрд, с помощью чековых карт — $643 млн, с помощью дебетовых карт — $22 млн, что больше по сравнению с предыдущим кварталом текущего года на 17%, 13% и 12% соответственно. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатели сократились на 57%, 48% и 46% соответственно.