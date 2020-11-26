Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM Законодательное собрание Нижегородской области одобрило увеличение до 22,3 млрд рублей дефицита регионального бюджета за 2020 год. Такое решение депутаты приняли в ходе заседания состоявшегося сегодня, 26 ноября.

С учетом внесенных изменений доходы областной казны по итогам текущего года должны будут составить 209,6 млрд рублей, что на 103 млн рублей меньше ранее запланированного.

А расходы должны будут сложиться на уровне 231,9 млрд рублей, то есть в соответствии с внесенными поправками увеличиваются сразу на 1,3 млрд рублей.

Таким образом, дефицит бюджета Нижегородской области вырастет на 1,4 млрд рублей.

Также следует отметить, что новые поправки предусматривают выделение из региональной казны 465 млн рублей — на стимулирующие выплаты медикам и 136,2 млн рублей — на обеспечение лекарствами против коронавируса амбулаторных пациентов,

Кроме того, область получит 493,1 млн рублей на адресную поддержку по соцконтрактам малоимущим семьям и одиноким гражданам, а также 447,6 млн рублей — на соцвыплаты безработным нижегородцам.