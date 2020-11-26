Москва, , 14:33 — REGNUM Безответственное поведение Банка России может поставить под угрозу интересы стратегического развития экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в Государственной думе.

«Выступление главы ЦБ РФ в Думе ставит в очередной ступор профессиональных финансистов и экономистов. Тактически глава ЦБ РФ верно расставляет акценты, но стратегически становится совсем запутанным вопрос, чем занимается ЦБ РФ и за что он отвечает. Это один из важнейших органов монетарной власти в современной рыночной экономике, поэтому тут путаница недопустима, — сказал Ордов. — В соответствии с Конституцией ЦБ РФ отвечает за стабильность национальной валюты, но глава ЦБ всегда утверждала, что валютный курс у нас плавающий и Банк России в курсообразование вмешиваться не намерен».

Отсюда, как пояснил Ордов, перманентные девальвации и отсутствие мер ограничения спекулятивной активности на российском финансовом рынке.

«За экономический рост ЦБ РФ у нас тоже отвечать не хочет, и документов, обязывающих его это делать, у нас нет, — также уточнил Ордов. — ЦБ РФ сосредоточился только на таргетировании инфляции. Сегодня инфляция растет, а ЦБ РФ говорит о продолжении мягкой денежно-кредитной политики чуть ли не до 2023 года. Что это? Смена стратегической цели со стороны ЦБ РФ?»

Как пояснил Ордов, «творческая интерпретация» регулятором своей миссии делает непредсказуемыми основные макроэкономические показатели, которые ложатся в основу принятия инвестиционных решений, и формирует безответственное поведение со стороны ЦБ РФ, способное в угоду текущей конъюнктуре поставить под угрозу интересы стратегического развития экономики России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с критикой некоторых высказываний Набиуллиной выступил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы четыре страны, которые быстрее всех восстановятся после пандемии

Читайте развитие сюжета: Плывем по течению: способы оживления экономики РФ сравнили с гаданием