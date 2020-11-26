Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Правительство Грузии приняло решение о запуске «четвёртой волны» социальной помощи жителям страны для смягчения последствий экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 ноября на брифинге объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Он сообщил, что самозанятым, потерявшим заработок, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 лари (около $90). Тем, кто потерял работу, из бюджета на протяжении полугода будут выплачивать ежемесячно по 200 лари (около $60).

«Портфель четвёртой волны помощи, бюджет адресной социальной помощи и помощи бизнесу обойдется государству в 1 миллиард 100 миллионов лари (около $330 млн)», — сказал Гахария.

Напомним, с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в Грузии будут ужесточены карантинные ограничения. В этот период запрещается работа общественного транспорта, а также большинства сервисов. Предприятиям общепита и торговым объектам, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, будет разрешено работать только дистанционно. Некоторые послабления пообещали на новогодние праздники.

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